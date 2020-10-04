Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
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Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi

04.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle, İstanbul'da bulunan bir hayvan barınağını ziyaret etti. Ziyareti sırasında 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenen Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "satın almayın, sahiplenin" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle, İstanbul'da bir hayvan barınağını ziyaret ederken, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.

Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Erdoğan, 'can dostlarla' yakından ilgilendi.

Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi

LEBLEBİ'NİN ARTIK BİR YUVASI VAR

Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve barınağa getiriliş hikayelerine dair incelemelerde bulunan Erdoğan, Leblebi isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.

Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi

"SATIN ALMAYIN, SAHİPLENİN"

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dair sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı:

"Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara 1 kap su 1 kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Dün Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettim. Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum. Leblebi, bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvan severler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi
Emine Erdoğan, barınaktaki 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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