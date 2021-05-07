Emina Jahovic, çocuklarının nafaka miktarını düşürmek isteyen Mustafa Sandal'a sert çıktı: 26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var
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Emina Jahovic, çocuklarının nafaka miktarını düşürmek isteyen Mustafa Sandal'a sert çıktı: 26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var

Emina Jahovic, çocuklarının nafaka miktarını düşürmek isteyen Mustafa Sandal'a sert çıktı: 26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

3 yıl önce tek celsede boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2 çocuğunun nafaka davası yüzünden birbirine girdi. Sandal, pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek aylık nafaka miktarını düşürmek için mahkemeye başvurmaya hazırlanınca Jahovic'ten tepki gecikmedi. Konu hakkında açıklama yapan Jahovic, Sandal'ın çocukları için nafaka ödemediğini toplam borcunun 740 bin TL olduğunu söyledi.

2008 yılında dünya evine giren Mustafa Sandal ve Sırp şarkıcı Emina Jahovic, 2018 yılında tek celsede boşandı. İki çocuğu için sık sık bir araya gelen ikilinin dostlukları kötü sonuçlandı. Nafaka davası yüzünden araları açılan ikiliden Jahovic, eski eşine kendisine ödemeyi taahhüt ettiği nafakayı tam 26 ay boyunca vermediği iddiasıyla eski eşine icra takibi başlattı. Karşılıklı bıçakların çekildiği nafaka davasında son hamle, Mustafa Sandal'dan geldi.

Emina Jahovic, çocuklarının nafaka miktarını düşürmek isteyen Mustafa Sandal'a sert çıktı: 26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var

"MUSTAFA'NIN BANA 740 TL BORCU VAR"

Popçunun 'Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyorum.' diyerek aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi. Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi Sırbistan'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 Euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğu açıklamalarında bulundu.

Emina Jahovic, çocuklarının nafaka miktarını düşürmek isteyen Mustafa Sandal'a sert çıktı: 26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM"

Açıklamalarına devam eden Emina Jahovic "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım ve Türk adaletine güvenim tam. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan eşlerinden boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum" dedi.

Emina Jahovic, çocuklarının nafaka miktarını düşürmek isteyen Mustafa Sandal'a sert çıktı: 26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var
Emina Jahovic, çocuklarının nafaka miktarını düşürmek isteyen Mustafa Sandal'a sert çıktı: 26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var
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Burak Akdoğan
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