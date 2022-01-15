Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi

2018 yılında Mustafa Sandal ile tek celsede boşanan şarkıcı Emina Jahovic, 40. yaşına özel pozlar verdi. 2 çocuk annesi Jahovic, kusursuz vücuduyla kendine hayran bırakıyor.

3 buçuk sene aşk yaşadığı Mustafa Sandal ile evlenen şarkıcı Emina Jahovic, 10 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirdi. Evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YENİ YAŞINA ÖZEL POZLAR VERDİ

Instagram'da 633 bin takipçisi bulunan Emina Jahovic, 40. yaşına özel verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Konfetilerin içinde verdiği pozları "Hoş geldin 40" notuyla paylaşan Jahovic, kusursuz fiziğiyle de hayranlarından tam not aldı.

İşte Emina Jahovic'in 40. yaşına özel pozları...

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