Emet Türk Kızılayı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak
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Emet Türk Kızılayı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Emet Türk Kızılayı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Türk Kızılayı Emet Temsilciliği yöneticileri, Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek Ramazan ayında yapılacak olan faaliyetler ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Türk Kızılayı Emet Temsilciliği yöneticileri, Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek Ramazan ayında yapılacak olan faaliyetler ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarete, Türk Kızılayı Emet Temsilcisi Ali Cehyan, yönetim kurulu üyeleri Halil Mallı ve Talha Düşmez katıldı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Türk Kızılayı Emet Temsilcisi Ali Ceyhan ve üyeler tarafından Kaymakam Çiçek'e Ramazan ayında yapılacak olan faaliyetler ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verildi. İyiliğin bulaşıcı olduğu sloganıyla yola çıktıklarını, ilgili kurum, dernek, oda ve gönüllü vatandaşlarımızla ortak hareket ettiklerini belirten Ceyhan ve beraberindekiler, kabulleri ve desteklerinden dolayı Kaymakam Çiçek'e teşekkür ettiler.

Kaymakam Çiçek, ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Öncelikle nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Türk Kızılayı'mız birbirinden değerli hizmetleriyle her zaman gönüllerimizde büyük bir yere sahiptir. Özellikle (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, bugüne kadar yaptığınız çalışmalar ve faaliyetler takdire şayandır. Türk Kızılayı'mız bu zorlu sürecin her adımında yer almakta ve gönüllü ordusu ile hem yardımlar hem de diğer tüm çalışmalara katkı sunmaktadır. Hizmetleriniz için bir kez daha teşekkür ediyor, her zaman yanınızda olduğumuzu ve desteklerimizin her zaman süreceğini bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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