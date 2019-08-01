Emet'te vatandaşların ortak derdi içme suyu

Kütahya'nın Emet ilçesinde vatandaşlar tarafından, içme sularında insan hayatını tehdit eder derecede olmasa da arsenik bulunması, arsenik oranlarının bazı zamanlarda artması ile kapatılan kuyular gibi sorunların biran önce halledilmesi isteniyor.

İlçenin her bölgesinde su sıkıntısı yaşanmaması, sağlıklı temiz içme suyuna kavuşulması için projelerin biran önce başlaması,Emet halkının öncelikli ortak beklentileri arasında yer alıyor.

Tüm bu çalışmalar kapsamında Emet atık tesisi kesin projesi 2017 fiyatları ile 5.2 milyon, Emet içme suyu hattı ve merkezde 3 depo yapımı, 20 Milyon 500 bin, Kanalizasyon kesin projesi ise 2018 fiyatları ile, 52 Milyon 500 bin TL maliyetle ihaleye edilecek. Maliyetinin yarısı hibe yoluyla yapılacak. Çalışmalarda suyun Emet'e nakli için isale hattı projesi de gerçekleşecek. Emet ilçesinde 1. kademede toplamda yeni 64 kilometre su boru hattı döşenecek.Gölet projesi başta olmak üzere bu çalışmalar tamamlandığında Emet sağlıklı içme suyu, kanalizasyon ve modern alt yapıya kavuşurken, bölgesel sulamada tarımsal üretime de katkı sağlanmış olacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA