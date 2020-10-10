Emel Müftüoğlu: Jet ski kazası geçirdim
10.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:55
AVM'ye geldiği araçtan arkadaşlarının yardımıyla inen ve aksayarak yürüyen Emel Müftüoğlu, Bodrum'da geçirdiği kazada dizinde menisküs yırtığı oluştuğunu söyledi: "2 hafta önce jet ski'den düştüm. O günden beri evde istirahat ediyorum.
AVM'ye geldiği araçtan arkadaşlarının yardımıyla inen ve aksayarak yürüyen Emel Müftüoğlu, Bodrum'da geçirdiği kazada dizinde menisküs yırtığı oluştuğunu söyledi:
"2 hafta önce jet ski'den düştüm. O günden beri evde istirahat ediyorum. Oturmaktan sıkılınca bugün biraz hava almak istedim. Ameliyat olmadan ilaç tedavisiyle atlatmak istiyorum."
Kaynak: Hürriyet