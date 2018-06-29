Emekli Olmak İçin Çektiği Kredi Parasını Düşürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde emekli olmak için çektiği kredinin içinde bulunduğu zarfı düşürdü. Kimliği belirsiz kişinin aldığı zarf, güvenlik kameralarına yansıdı.

Muhammet Yıldırım (57), dün çektiği kredi ile patronunda aldığı parayı zarfa koyduktan sonra otomobiline bıraktı. Bugün sabah saatlerinde eşi Fatma Yıldırım ((55) hastaneye götürmek için arabaya bindi. Arabada zarfı gören Fatma Yıldırım, zarfı kucağına alarak Cedit Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezine gitti. Fatma Yıldırım, kucağından unuttuğu zarfı aracından inerken düşürdü.

Bir süre sonra zarfı arabada bulamayan Muhammet Yıldırım, sağlık merkezine gelerek çevredeki güvenlik kameralarına inceledi.

Eczanenin güvenlik kamerasını inceleyen Yıldırım, cüzdanın düşürülmesi ve bir kişinin alıp gittiğini görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Muhammet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, zarfın içindeki parayla emekli olacağını söyledi.

Paranın 15 bin 200 lirasını patronunun verdiğini, 14 bin lira da oğlunun kredi çektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sabah parayı yatırmaya gidiyorum. Hanım, 'Benim iğnem var, sağlık ocağına getir' dedi. Arabaya bindik, para arabadaydı. Eşim, 'Buraya para bırakılır mı?' dedi, aldı eteğine koydu. İnerken de unuttu, düşürdü. Liman Kavşağı'na gittim, baktım para yok. Hanım çantasında unuttu diye düşündüm. Geri döndüm, 'Hanım bana parayı versene' dedim. 'Bende yok ki arabada' dedi. Zarfta 27 bin 200 lira vardı."

Parayı alan kişinin getirmesini isteyen Yıldırım, "Yıllardır çoluk çocuğumu okutmak için Bağ-Kur'umu ödeyemedim. Acıları onun için çekiyorum. Her şeyde Allah'ın hikmeti var. Haram param yok. Ben 24 saat direksiyon sallıyorum, bu parayı kazanıyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Yıldırım da alan kişinin vicdanını dinleyip paraya getirmesini istedi.