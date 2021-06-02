Emekli kütüphaneci, okulları gezerek çocuklara kitap hediye ediyor
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Emekli kütüphaneci, okulları gezerek çocuklara kitap hediye ediyor

Emekli kütüphaneci, okulları gezerek çocuklara kitap hediye ediyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da emekli kütüphane memuru olan evli ve 3 çocuk babası Zeki Aktürk (59), 13 yıldır 60'a yakın okul kütüphanesinin kurulmasına öncülük ederken, bağışçılardan gelen kitapları da kendi aracıyla okullara götürerek öğrencilerle buluşturuyor.

KÜTAHYA'da emekli kütüphane memuru olan evli ve 3 çocuk babası Zeki Aktürk (59), 13 yıldır 60'a yakın okul kütüphanesinin kurulmasına öncülük ederken, bağışçılardan gelen kitapları da kendi aracıyla okullara götürerek öğrencilerle buluşturuyor.

Kütahya'da oturan Zeki Aktürk, 2008 yılında kütüphane memuru olarak emekli oldu. Kitaplara olan tutkusunu sürdüren Aktürk, son 13 yılda aralarında Şanlıurfa, Kayseri, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in de aralarında bulunduğu 60 kadar okulda kütüphane kurulmasına öncülük ederken, 131 okula da kitap bağışında bulundu. Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy Ortaokulu'na 300 kitap bağışında bulunan Zeki Aktürk, okul bahçesinde öğrencilere kitap dağıttı.

Bağışlarla gelen kitapları öğrencilerle buluşturmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Aktürk, "Emekli olduktan sonra bu keyifli geçen zamanı sürdürmenin, kütüphane kurup öğrencilerin ellerine kitap ulaştırmanın, güzel bir hizmet vermenin yollarını aradım. Bunda başarılı olduğumu düşünüyorum. Türkiye'nin her yerine kitaplar ulaştırıyorum. Bu konuda bana destek veren yüzlerce insan var. 2008 yılından beri 69 bin kitabı Türkiye'nin her yerine dağıttım. Bunun örnek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bugün 131'inci okulumuz Dereköy Ortaokulu'na desteğimizi sürdürdük. Eşim Seyyare Aktürk ile birlikte köy köy, okul okul geziyoruz. Evlerde kalan kitaplar geri dönüşüme gitmesin, bunları hayata geçirelim. Kitapları okullara getirin. Bu kitapları gün yüzüne çıkaralım. Paylaşmak güzeldir, bunu lütfen dikkate alalım" dedi.Dereköy Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç, çocukların kitap okuma alışkanlığını edinmesini çok önemsediklerini söyledi. Kitap bağışı için Zeki Aktürk'e teşekkür eden Kılıç, "Okul olarak tüm kitap projelerinin hepsine katılıyoruz. Zeki beyin bize bağışladığı kitaplarla gerçekleştireceğimiz projelerde daha iyi şeyler yapmayı istiyoruz. Çocuklarımızın kitap okuması, onların güzel yerlere gelmesi, ufuklarından çıkması bizim için çok değerli" diye konuştu.

Okulun Türkçe öğretmeni Habibe Doğruoğlu da öğrencilerin kütüphaneyi aktif olarak kullandığını belirterek, "Çocuklarımızla birlikte kütüphanemizi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Zeki beyin yapmış olduğu bağış için çok teşekkür ediyoruz. Kendisini her zaman misafirimiz olarak bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Emekli kütüphaneci, okulları gezerek çocuklara kitap hediye ediyor
Emekli kütüphaneci, okulları gezerek çocuklara kitap hediye ediyor
Emekli kütüphaneci, okulları gezerek çocuklara kitap hediye ediyor
Emekli kütüphaneci, okulları gezerek çocuklara kitap hediye ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akçay

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