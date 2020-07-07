Emekli astsubay mini hayvanat bahçesi kurdu DÜZCE'nin Kaymakçı köyünde oturan emekli astsubay İsmail Bolluk (58), hayvan sevgisi nedeniyle hayali olan birçok hayvanı sahiplendi ve kendisine mini hayvanat bahçesi kurdu.

DÜZCE'nin Kaymakçı köyünde oturan emekli astsubay İsmail Bolluk (58), hayvan sevgisi nedeniyle hayali olan birçok hayvanı sahiplendi ve kendisine mini hayvanat bahçesi kurdu. İsmail Bolluk, bahçesinde tavus kuşu, papağan, güvercin, muhabbet kuşu, koyun, keçi, köpek cinsleri, süs tavukları gibi 500'e yakın hayvan beslemeye başladı.

Kaymakçı köyünde oturan İsmail Bolluk, kendisine ait mini hayvanat bahçesi kurmaya karar verdi. Bolluk, emekli olur olmaz hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti ve sahiplendiği birçok hayvanı Kaymakçı köyünde bulunan evinin bahçesinde beslemeye başladı. Bolluk, tavus kuşu, papağan, güvercin, muhabbet kuşu, koyun, keçi, kemirici evcil bir tür olan Guinea pig, değişik köpek cinsleri, süs tavukları gibi hayvan çeşitlerinden 500'e yakın hayvan ile köy evinde mini bir hayvanat bahçesi oluşturdu. Bolluk, özellikle beslediği 38 yaşındaki papağan 'Cako' ile çok iyi arkadaşlık kurdu.

Hayvanları çok sevdiğini belirten İsmail Bolluk, "Emekli olmak isteyenlerin hayalidir hayvanlarla uğraşmak. Bende emekli olduktan sonra vaktimi nasıl geçireceğim diye düşünürken, onları da çok sevdiğim için hayvanlara yöneldik ve hobi bahçesi kurduk. Bahçemizde günümüzü hayvanlarla geçiriyoruz. Mükemmel bir duygu. İnsanlardan daha uzak şehirden daha uzak olduğu için çok daha güzel. Ne kadar ilgi gösterirseniz o kadar tepki alıyorsunuz. Papağanım ise 38 yaşında 40 kelimesi var. İlgiye bağlı, her gün ilgilenmen ve karşılıklı konuşman lazım. Bunları yaptığınız sürece karşılığını alıyorsunuz." dedi.

Fare, sincap gibi hayvanlara benzerliği ile dikkat çeken ancak evcil olduğu bilinen Guinea pig hayvanlarıyla ilgili bilgiler veren Bolluk, "Güney Amerika'da yetişen evcil bir hayvan. Evde beslenen bir hayvan, tuvalete eğitimi verilebiliyor. Evde bakımı kolay. Çocukların rahatlıkla vakit geçirip hayvan sevgisinin aşılanacağı bir hayvan türüdür. Evde fazla ilgi gösteremeyeceğim için dışarda ev ortamında hazırladığım kafeste besliyorum. Çok nadir bulunan bir hayvan, Güney Amerika'da yetişiyor. Ülkemizde yetişmiyor, ancak bazı pet shoplarda olduğunu duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA