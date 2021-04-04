Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
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Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Emekli 103 amiralin Ankara'yı karıştıran bildirisi sonrası Emniyet, İçişleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapıldı. Söz konusu tepki paylaşımında "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize sonuna kadar bağlıyız." ifadeleri yer aldı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayınlayan 103 emekli amiral, siyasilerin tepkisini çekti. Art arda gelen açıklamalardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriye ilişkin olarak re'sen soruşturma başlattı.

"BİZ BURADAYIZ!"

Bildiri ile ilgili olarak bir tepki de Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Resmi Twitter hesaplarından yapılan açıklamada "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." denildi.

İşte o paylaşımlar;

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı da söz konusu bildiriye tepki göstererek, "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam. Bu bildiri, demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramayacak" ifadelerine yer verdi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı
Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam
Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam
Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
YUSUF DELİ: Bu amiralleri taksim meydaninda diri diri yakilsin.
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