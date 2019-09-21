Emek verip bataklık alanı dinlenme mekanına çevirdi

21.09.2019 16:08

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyü Köşk mezrasında yaşayan Serdar Can, kendi imkanlarıyla bir dönümlük bataklığı temizleyerek kafeterya ve alabalık tesisine dönüştürdü.



İçinde alabalıkların yüzdüğü, ilerleyen zamanlarda sandalla gezintinin de yapılacağı gölet, meyve bahçeleri ile doğa harikası bir mekan haline getirdiği alana "Köşk Şelalesi" adını veren Can, çevre illerden de misafirlerini ağırlıyor. Fotoğrafçıların doğal fon olarak kullandığı mekan, özellikle hafta sonları dünya evine giren çiftlerin başlıca mekanlardan biri haline de geldi. Yaklaşık 3 yıl süren uzun ve yorucu çalışmanın sonunda önce bataklığı temizleyerek küçük adalar oluşturan Can, diktikleri ağaçların boy vermesiyle emeklerinin karşılığını da yavaş yavaş almaya başladı.



"Burası ilçenin bir sembolü oldu"



Serdar Can, alandaki güzelliğin meydana çıkmasından büyük emek ve fedakarlığın bulunduğunu söyledi. Ağabeyinin kendisine verdiği desteğe dikkati çeken Can, "3 yıl önce burası bataklık alan olması sebebiyle çok kötü görünüme sahipti ve kokuyordu. 3 yıldır bu bataklığı temizleyip güzel bir görünüme kazandırmak için ağabeyim ile birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. Çevremdekiler 'aklını mı yitirdin, buradan hiçbir şey olmaz' sözlerine aldırmadım. Ağabeyimin de desteğiyle planladığımız işi yapmak amacıyla kolları sıvadık. Bu bataklıktan 150 kamyon hafriyat çıkardık. Buradan sadece 2 metrelik bir kanal geçiyordu. Burası tek bir insanın bile giremeyeceği bir durumdaydı. Büyük bir özveriyle çalışarak hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymayarak memleketimize bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Daha güzel projelerinin de olduğunu ifade eden Can, "İmkanlar dahilinde öteki taraflardaki bataklıkları da temizleyip spor sahaları yapacağız. Üst katımızı kafe olacak şekilde alt tarafı da restoran yapacağız. Küçük adalar oluşturup kamelyalar yerleştirerek misafirlerimizin piknik yapabilecekleri mesire alanlarını oluşturacağız. İnsanlar doğada kafa dinleyip çayını yudumlarken, kitabını okuyup çevreyi tefekkür etmesi için muazzam bir yer" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA