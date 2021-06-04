Emanet hayranlarını üzecek gelişme
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Emanet hayranlarını üzecek gelişme

Emanet hayranlarını üzecek gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Hafta içi her gün Kanal 7'de ekrana gelen Emanet dizisinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

Emanet'in 18 Haziran 2021'de sezon finali yapacağı öğrenildi. (tv100-Birsen Altuntaş)

Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Aşk iddialarını yalanlamayan ikili, geçtiğimiz günlerde Kanal 7'de ekrana gelen 'Nermin'in Enfes Mutfağı' adlı programa konuk oldular.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı kimliği de bulunan Halil İbrahim Ceyhan, canlı yayında Sıla Türkoğlu'nun gözlerinin içine bakarak 'Allı Turnam' adlı türküyü seslendirdi. Ceyhan'ın performansı beğeni topladı.

Sıla Türkoğlu, partneri Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaya cevap verdi. Güzel oyuncu, "İkimiz de oyunculuk kariyerimizin başındayız. Özel hayat bize özel kalsın. Bunlar konuşulmasın. İşimizle gündeme gelmek istiyoruz" cevabını verdi. Türkoğlu'nun aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

Emanet hayranlarını üzecek gelişme
Emanet hayranlarını üzecek gelişme
Emanet hayranlarını üzecek gelişme
Emanet hayranlarını üzecek gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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