Emanet dizisi 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 143. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 143. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 144. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 144. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 143. bölümünden sonra 144. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET 144. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YAMAN VE SEHER YUSUF'A DESTEK OLUYOR

Emanet'te bu akşam yeğenlerinin kurtulmasını isteyen Yaman ve Seher birlik olup Yusuf'un yanında durur.

143. Bölüm Özeti:

Bu hastalığı birlikte atlatmak zorunda olduklarını bilen Yaman ve Seher, Yusuf'un da yardımıyla tekrar yan yanadırlar.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.