Emanet araçla alkollü yakalandı, "Ağabey 2 bira içtim" diye kendini savundu
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Emanet araçla alkollü yakalandı, "Ağabey 2 bira içtim" diye kendini savundu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | 3. Sayfa

Emanet araçla alkollü yakalandı, "Ağabey 2 bira içtim" diye kendini savundu Alkollü araç kullanmaktan bin 340 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu Isparta'da arkadaşından eve gitmek için aldığı emanet araçla 1.

Emanet araçla alkollü yakalandı, "Ağabey 2 bira içtim" diye kendini savundu

Alkollü araç kullanmaktan bin 340 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

ISPARTA - Isparta'da arkadaşından eve gitmek için aldığı emanet araçla 1.89 promil alkollü yakalanan sürücü, kendisini "Ağabey 2 tane bira içtim" diyerek savundu. Alkollü araç kullanmaktan bin 340 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda akşam saat 20.45 sıralarında Bağlar Mahallesi 110 Cadde üzerinde yapılan denetimde durdurulan kamyonetin sürücüsü Tayfur B.'ye alkolmetre üfletildi. 1.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye bin 340 TL idari para cezası uygulandı ve 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

"Ağabey 2 tane bira içtim"

Tayfur B., gazetecinin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna "Ağabey 2 tane bira içtim, çekme" diyerek yanıt verdi.

Araç sahibi çağrıldı

Yapılan incelemede aracın farklı bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Tayfur B., aracın sahibini arayarak bulunduğu yere gelmesini istedi. Bir süre sonra araç sahibi Merve D., eşiyle beraber gelip kamyoneti teslim aldı. Merve D. ve eşi ile Tayfur B'nin arkadaşları olduğunu belirterek, aracı eve gitmesi için kendisine verdiklerini söylediler.

Tayfur B., ifadesi alınmak üzere Gülistan Polis Merkezi'ne götürüldü.

Emanet araçla alkollü yakalandı, 'Ağabey 2 bira içtim' diye kendini savundu
Emanet araçla alkollü yakalandı, 'Ağabey 2 bira içtim' diye kendini savundu
Emanet araçla alkollü yakalandı, 'Ağabey 2 bira içtim' diye kendini savundu
Emanet araçla alkollü yakalandı, 'Ağabey 2 bira içtim' diye kendini savundu
Emanet araçla alkollü yakalandı, 'Ağabey 2 bira içtim' diye kendini savundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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