Emanet 95. bölüm fragmanı - Emanet 96. yeni bölümünde neler yaşanacak?

Karamel Yapım imzasıyla yayınlanmaya devam eden ve en çok izlenen günlük dizi unvanını alabilmek adına her gün mücadelesini sürdüren Emanet'te bir haftanın daha sonuna gelindi. Baş rollerinde Halil İbrahim Seyhan ve Sıla Türkoğlu'nun oynadığı yapım Türkiye kadar yurt dışında da binlerce kişiyi ekran karşısına kilitlemeyi sürdürüyor. Sırada hafta finali var ve Yaman ile Seher'in neler yaşayacağı merak konusu. Emanet 95. bölüm özeti ve fragmanı haberimizde yer alıyor.

EMANET DİZİSİ 95. BÖLÜM FRAGMANI

EMANET DİZİSİ 94. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'nin en çok izlenen günlük dizisi Emanet'te bir hafta daha bitiyor. Pazartesi günü Yaman'ın kanlar içerisinde yerde yatmış bir şekilde başlayan haftada onun iyileşmesi sonrası yaşananlar ele alındı. Hastanede verdiği yaşam mücadelesini kazanan Yaman, Seher'in kendisi ve Yusuf için önemine karşılık bir jest yapmak ister. Bunu şirketinden vereceği bir hisse ile gerçekleştirmeyi planlar. Ancak planı farklı olanlar da vardır. Zuhal ve İkbal...Hazırladıkları tuzakla birlikte Seher'i Yaman'a karşı kışkırtan iki kız kardeş, hisse alınmasını engeller. Diğer yandan Melisa konusunun çok uzadığını fark eden Ali yeni bir karar almak zorundadır.

EMANET DİZİSİ 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Emanet 96. yeni bölümü henüz yayınlanmadı.