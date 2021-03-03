Emanet 128. bölüm izle! Kanal 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 128. bölüm izle

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EMANET 128. BÖLÜM FULL İZLE!

Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarında 127. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 127. bölümün ardından şimdi de Emanet 128. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet 128. bölüm fragmanı yayınlandı. Emanet 128. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

127. BÖLÜMDE NE OLDU?

Her şeyi arkalarında bırakan ve balayına gelen Yaman ve Seher artık baş başadır. Ve aralarında konuşulması gereken çok önemli bir konu vardır.

126. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Her şeyi arkalarında bırakan ve balayına gelen Yaman ve Seher artık baş başadır. Ve aralarında konuşulması gereken çok önemli bir konu vardır.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

EMANET DİZİSİNİN KÜNYESİ

Yönetmenler: Ayhan Özen, Taner Tunç

Yardımcı Yönetmen: Umut Keten

Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Saadet Parlak

Kostüm Sorumlusu: Gerçek Bitmez