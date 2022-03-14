Elon Musk Vladimir Putin'e meydan okudu: Putin seni Ukrayna için düelloya davet ediyorum

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 19. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı işgal güçlerine karşı direnişini sürdürüyor. Öte yandan gün içinde Elon Musk resmi Twitter hesabı üzerinden çarpıcı bir açıklama yaptı.

PUTİN'İ DÜELLOYA DAVET EDİYORUM

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Vladimir Putin, seni Ukrayna için düelloya davet ediyorum çok ciddiyim" ifadelerine yer verdi. Elon Musk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken sosyal medya kullanıcıları "Bu adam gerçekten çılgın, Patron çıldırdı, kafes dövüşüne çağırdı" gibi yorumlarda bulundu.

ELON MUSK UKRAYNA'YA STARLINK UYDULARINI YOLLAMIŞTI

Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink internet projesinin internet uydu terminallerini taşıyan bir kamyon 2 Mart çarşamba günü Ukrayna'ya ulaşmıştı. Terminallerin henüz nasıl kullanılacağı belli değil ancak öncelikle hükümet yetkilileri tarafından kullanılacağı düşünülüyor. Bir yandan büyük şirketler de önümüzdeki günler ve haftalarda olası kesintilere karşı terminal temin etmeye çalışıyor.