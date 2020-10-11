ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı
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ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı

11.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:27

Ünlü girişimci Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla favori yemeğinin döner kebap olduğunu söyledi.

Elon Musk, Twitter'dan kendisine yöneltilen bir soru üzerine Almanya'daki favori yemeğinin döner kebap olduğunu dile getirdi.

Hamur işi fotoğrafına, "Çok lezzetli görünüyor" yorumunu yapan Elon Musk'a bir takipçisi "En iyi pasta ve hamur işi ürünlerinden bazıları Almanya'dadır. Almanya'yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisiydi?" sorusunu yöneltti.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı

"ORANIN YIKILMASI ÇOK KÖTÜ"

O takipçisine "Döner kebap" yanıtını veren Musk, "Tacheles'ın hemen dışında şimdiye kadar gördüğüm en iyi kebapçı vardı. Oranın yıkılması çok kötü. O kebapçı muhteşemdi" şeklinde konuştu.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı
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