Elon Musk'ın çocuğunun adı X Æ A-12 nedir, ne anlama geliyor?
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Elon Musk'ın çocuğunun adı X Æ A-12 nedir, ne anlama geliyor?

Elon Musk'ın çocuğunun adı X Æ A-12 nedir, ne anlama geliyor?
08.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:12

Space X'in kurucusu Elon Musk ve 2018 yılından bu yana birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes'in 4 Mayıs günü oğulları dünyaya geldi. İlk bebeklerinin adını "X Æ A-12" koydular. Peki, "X Æ A-12" ne demek?

Grimes, oğluna verdikleri "X Æ A-12" adını Twitter hesabından açıkladı. Sıra dışı bir ismin verileceği beklenirken, X Æ A-12 ifadesinin ne anlama geldiği de merak konusu oldu. Elon Musk ve Grimes'in oğullarının adı ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

X Æ A-12 ANLAMI NEDİR?

Asıl adı Claire Elise Boucher olan Grimes, Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk ile 2018 yılında birlikteliğe başlamıştı. Çiftin 4 Mayıs'ta bir erkek çocukları dünyaya geldi. Musk oğlunun adının X Æ A-12 olduğunu açıklasa da bu durumun gerçek olmadığına inanıldı. Fakat ünlü şarkıcı Grimes, ismin gerçekliğini sosyal medya üzerinden belirtti. Buna göre Musk ve Grimes çiftinin oğullarının adının anlamı şöyle:

X: Bilinmeyen değişken

Æ: Yapay zekânın (AI'ın) bana göre Orta Çağ İngilizcesi tarzında telaffuzu (Sevgi ve/veya yapay zekânın kısaltması),

A-12: S-71'in öncesi niteliğinde olan ve Grimes ve Musk'ın en sevdiği uçak modeli. Silahı yok, savunması yok, sadece hızı var. Muharebede muhteşem ama şiddete başvurmuyor

A: Favori şarkım, Archangel.

Elon Musk'ın çocuğunun adı X Æ A-12 nedir, ne anlama geliyor?
Grimes'in yaptığı açıklama

Mühendis ve başarılı girişimci Elon Musk, 2000 yılında ilk evliliğini Justine Wilson ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten beş oğlu oldu. 2004'te ikizler, 2006'da üçüzler dünyaya geldi.

Elon Musk'ın çocuğunun adı X Æ A-12 nedir, ne anlama geliyor?
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