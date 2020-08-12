Elmalı turta tarifi, elmalı tart yapımı | Elmalı turta kaç kalori?
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Elmalı turta tarifi, elmalı tart yapımı | Elmalı turta kaç kalori?

Elmalı turta hamuru nasıl yapılır? Elmalı turta malzemeleri, elmalı turta yapılışı, elmalı turta yapımı. Elmalı turta çeşitleri neler? Elmalı turta kaç dakikada pişer?

Elmalı turta tarifi, elmalı tart yapımı | Elmalı turta kaç kalori?
12.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:20

Elmalı tart veya turta olarak adlandırılan enfes tatlı, içerisindeki elma ceviz harcı ve dışında lezzetli kurabiyesi ile çay saatinde yemek isteyeceğiniz bir seçenektir.

ELMALI TURTA MALZEMELERİ

Hamur için gerekli olan malzemeler;

2 adet yumurta

250 gram margarin

Yarım çay bardağı süt

8 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

İçi için gerekli malzemeler

4 kırmızı elma

5 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tarçın

Dilerseniz çekilmiş ceviz

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Süslemesi için;

Pudra şekeri

Elmalı turta tarifi, elmalı tart yapımı | Elmalı turta kaç kalori?

ELMALI TURTA TARİFİ, ELMALI TURTA YAPILIŞI

Bir kaba (hamuru yoğurabileceğiniz bir kap seçmeniz gerekir.) eritilmiş margarini, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı alalım.

Kaşık yardımıyla malzemeleri birbirine yedirelim.

Unu ekleyerek, kulak memesi kıvamına getirelim.

Hamurun tam kıvamında olması için unu ekleyip, iyice yoğurduktan sonra cıvıklığını kontrol edelim. Eğer cıvık gelirse biraz daha un ekleyelim. 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. İyice yoğurduktan sonra tekrar cıvıklığını kontrol edelim.

Hamuru dinlenmeye bırakalım.

İç harcı için elmaları soyup rendeleyelim.

Elmaları tencereye alıp şekeri ekleyelim.

Elmalar suyunu çekene kadar pişirelim.

Piştikten sonra ocaktan alıp, tarçını ekleyip karıştıralım.

Turtayı pişireceğimiz kabı sıvı yağ ile hafif yağlayalım.

Hamurun bir kısmını üst şeritler için ayıralım.

Geri kalan kısmını kabımıza yayalım.

Elma harcını hamurun üzerine ekleyelim.

Üstüne uzun ince şeritleri yapalım. İnce ince olurlarsa daha güzel olacaktır.

Şeritlerin üzerine yumurta sarısını sürelim.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 35-40 dakikada pişecektir. (Pişme süresi fırının modeline göre değişebilir.)

Turta piştikten sonra pudra şekeri ile servis edelim. (Pudra şekerinin güzel dağılması için çay eleği ile sallayarak ekleyebilirsiniz.)

NOT: Eğer şerit yapmak istemezseniz, hamur kalıpları ile şekiller çıkarıp o hamurları da üstüne kapatabilirsiniz.

Elmalı turta tarifi, elmalı tart yapımı | Elmalı turta kaç kalori?

ELMALI TURTA ÇEŞİTLERİ

İçerisine portakal ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
Turtayı daha gevrek yapabilirsiniz.
Elmalı turtanın arasında muhallebi de ekleyebilirsiniz.

ELMALI TURTA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Fırınınızın modeline göre değişir fakat 35-40 ortalama süredir.

ELMALI TURTA KAÇ KALORİ?

Orta büyüklükte 1 dilim elmalı turta yaklaşık 442 kaloridir.

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