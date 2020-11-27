Elmalı kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Elmalı kurabiye şekilleri

Elmalı Kurabiye, yılın herhangi bir günü pişirmek için mükemmel bir şey. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif çay saatlerin vazgeçilmezi elmalı kurabiyeler. Peki evde kolay elmalı kurabiye nasıl yapılır? Elmalı kurabiye şekilleri. Elmalı kurabiye malzemeleri ve yapılışı...

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif çay saatlerin vazgeçilmezi elmalı kurabiyeler. Peki evde kolay elmalı kurabiye nasıl yapılır? Elmalı kurabiye malzemeleri ve yapılışı...Elmalı kurabiye şekilleri. Elmalı Kurabiye, yılın herhangi bir günü pişirmek için mükemmel bir şey. Yumuşak ve kek gibi, çiğnenebilir, hafif gevrek kenarları vardır ve bu lezzetli elma aroması ve bol tarçın herkesin daha fazla özlem duymasına neden olacaktır! Lezzet dolu elmalı kurabiyemizi yapmaya başlayalım.

ELMALI KURABİYE MALZEMELERİ

1 paket margarin (250 gr).

1 çay bardağı sıvı yağ.

1 çay bardağı yoğurt.

5 su bardağı un.

1 kase dövülmüş ceviz.

1 çay bardağı pudra şekeri.

1 paket kabartma tozu.

1 paket vanilya.

2 adet elma.

3 yemek kaşığı toz şeker.

1 tatlı kaşığı tarçın.

Pudra şekeri.

ELMALI KURABİYE YAPILIŞI

Elmaları rendeleyelim ve tavaya aktaralım.

Tavaya aldığımız elmaların üzerine toz şekeri ilave edelim.

Elmalar suyunu çekerken ceviz ve tarçını koyalım. Kaşıkla karıştırdıktan sonra ocaktan alalım.

Hamur kabımıza margarini ve pudra şekeri koyalım ve karıştıralım.

Sıvı yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozunu ilave edelim ve karıştıralım.

Unu ekleyelim. Unu eklerken parça parça ekleyip kulak memesi kıvamına getirelim.

Hamuru bölelim. Merdane yardımıyla hamuru açalım.

Sekiz parça olacak şekilde açtığımız hamuru bölelim.

Böldüğümüz parçaların üzerine 1 tatlı kaşığı elmalı karışımı koyup, rulo şeklinde saralım.

Fırınımızı 180 derece ayarlayıp ısıtalım.

Isınan fırına elmalı kurabiyemizi koyalım.

Pişen elmalı kurabiyemizin üzerine pudra şekerini serpelim.

Elmalı kurabiyemiz servise hazır.

Hamurun hazırlanışı ve pişirme

Yoğurt, margarin, pudra şekeri, şekerli vanilin, un ve hamur kabartma tozunu derin bir kaba alın ve yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamuru merdane ile 0,5 cm kalınlığında açıp su bardağı ile yuvarlak şekilde kesin. Üzerlerine elmalı karışımdan koyup iki ucu üst üste gelecek şekilde hamuru rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisine sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 20 - 25 dakika

ELMALI KURABİYENİN PÜF NOKTALARI

Margarinimiz oda sıcaklığında olmalıdır.

Fırında pişen elmalı kurabiyemiz pembeleşmeye başladığın da fırından alalım.

1 Porsiyon Elmalı Kurabiye Kaç Kalori?

Bir porsiyon elmalı kurabiye, yaklaşık 610 kaloridir. Şeker ve karbonhidrat içerdiği için ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.

Kalori değerini düşürmek için, şeker miktarını zevkinize göre azaltabilirsiniz. Azalttığınız şeker yerine farklı bir tat katması için tarçın ve portakal kabukları kullanabilirsiniz.

1 Porsiyon Elmalı Kurabiye Kaç Adettir ve Kaloridir?

Orta boyutlarda bir adet elmalı kurabiye, ortalama 150 kaloridir. Bir porsiyon elmalı kurabiye, orta boyutlu 4 adet elmalı kurabiyeye eş değerdir.