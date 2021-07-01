Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı yeniden düzenlenecek
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Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı yeniden düzenlenecek

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Elmalı'daki çocuk istismarı davası Meclis'i de harekete geçirdi. 4'üncü Yargı Paketi'nde yer alan ve çocuğa karşı cinsel istismar suçunda somut delil aranması şartına yönelik kamuoyunda oluşan eleştirileri dikkate alan AK Parti, düzenlemeyi yeniden değerlendirme kararı aldı. Somut delil şartı maddesinin, cinsel istismar suçlularının tutuklanmasını engellemeyecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

Elmalı'daki istismar davasında ortaya çıkan detaylar Türkiye'yi ayağa kaldırırken, 4'üncü Yargı Paketindeki, çocuğa karşı cinsel istismar suçunda somut delil aranması şartı AK Parti içinde de eleştiri konusu oldu.

"SOMUT DELİL ŞARTI ARANMASI"NA İLİŞKİN DÜZENLEME YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Meclis gündeminde bulunan 4'üncü Yargı Paketi ile katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı getiriliyor. Teklif ile bir anlamda, kamuoyunda da tepki çeken uzun tutukluluk sürelerinin önüne geçmek, tutuklamaların zorlaştırılması amaçlanıyor. Ancak, Yargı Paketinin bu hâliyle geçmesi durumunda, çocuğa karşı cinsel istismar dâhil katalog suçlarda tutuklamaların imkânsız hâle geleceği yönünde eleştiriler yapılıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Elmalı'da yaşanan olaydan sonra AK Parti yönetimi, kamuoyunda oluşan infiali dikkate alarak, yargı paketindeki tutuklamalarda 'Somut delil şartı aranması' düzenlemesini yeniden değerlendirme kararı aldı. Bu nedenle yargı paketinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin de önümüzdeki haftaya kaldığı belirtildi.

"DELİL KARARTMA İHTİMALİ OLMASA BİLE" TUTUKLANABİLMELİ

AK Parti'nin bazı hukukçu milletvekilleri ise, çocuğa karşı cinsel suçlarda somut delil aranması şartının 'Suçla mücadele edilmeyeceği' anlamına gelmeyeceğine dikkat çekerek "Tam tersine katalog suçlarda kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimali olmasa bile suçlu olduğu iddia edilen kişi tutuklanabilecek" görüşünü savunuyor.

AK Parti yönetiminde katalog suçlarda somut delil şartı aranması hükmüne ilişkin yapılan değerlendirmede "Hem kuvvetli şüphe, hem de somut delil aranması sıkıntılı. Biri varsa diğerine gerek yok. Maddenin yazılışı da biraz sıkıntılı olmuş" görüşü dile getirildi.

AK Parti içinde, çocuklara yönelik işlenen suçların somut delil şartından istisna tutulması tartışılıyor. Buna göre somut delil şartı maddesinin, cinsel istismar suçlularının tutuklanmasını engellemeyecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

"ÇOCUĞA DOKUNANA TOLERANSIMIZ YOK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Beştepe Kongre Merkezi'nde "Koruyucu Aile Günü Tanıtımı" programı düzenledi. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Elmalı Davası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Her bir çocuk istismarı kalbimizde onarılmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur. İnanıyorum ki bu suçları işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Devletimiz her zaman bütün imkânlarıyla çocuklarının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Elmalı'daki istismar davası Meclis'i harekete geçirdi! Tutuklamada somut delil şartı yeniden düzenlenecek
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