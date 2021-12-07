BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Elleriyle besleyip, ceplerinde taşıyorladı; sincap Alvin doğal ortamına kavuştu

KOCAELİ - Kocaeli'de sevimli halleriyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturan sincap Alvin, rehabilitasyonunun ardından doğaya bırakıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı olan Yuvacık'ta Enes ve Minel Kılıç çiftinin bulup sahiplendiği sincap Alvin; çay içmesiyle, patates yemesiyle dikkat çekmiş ve yürek ısıtan görüntüler vermişti. Çiftin doğaya saldığı halde doğaya dönmeyip eve dönen sincabın yeni adresi Ormanya olmuştu. Alvin ismi verilen sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınmıştı. Aileden teslim alınan ve Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen Alvin, veteriner kontrolünden geçtikten sonra karantinaya alındı. Sincap Alvin, 15 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından Enes Kılıç'ın ilk bulduğu yerde doğal yaşam alanına bırakıldı.