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İzmir

"Ellerinizle seçmeyin dediğimizde kızıp almıyorlar" İzmirli bazı vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına...

"Ellerinizle seçmeyin dediğimizde kızıp almıyorlar" İzmirli bazı vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına kulak asmadı Evde kalmadılar, pazarda kalabalık oluşturdular İzmir'de bazı vatandaşlar korona virüs salgını sebebiyle yapılan "Evde kal" çağrısına kulak asmayarak pazar alışverişi için sokağa çıktı.

29.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:35
'Ellerinizle seçmeyin dediğimizde kızıp almıyorlar' İzmirli bazı vatandaşlar 'Evde kal' çağrılarına...

"Ellerinizle seçmeyin dediğimizde kızıp almıyorlar" İzmirli bazı vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına kulak asmadı

Evde kalmadılar, pazarda kalabalık oluşturdular

İZMİR - İzmir'de bazı vatandaşlar korona virüs salgını sebebiyle yapılan "Evde kal" çağrısına kulak asmayarak pazar alışverişi için sokağa çıktı. Kalabalığın oluştuğu pazaryerlerinde, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da dikkat çekti.

Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Pazarı, korona virüs salgınının baş gösterdiği bugünlerde, eski günlerindeki kadar olmasa da kalabalık görüntüler oluşturdu. Yetkililerin ve uzmanların "Evde kal" çağrısına uymayan bazı vatandaşlar, alışveriş için kalabalık pazaryerlerine gitti; birçok kişi de maske ve eldiven takmayarak önlem ve uyarıları hiçe saydı. Öte yandan bazı vatandaşların yasağa rağmen sebze ve meyveleri elle seçtiği de görülürken, pazaryerinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların bulunması dikkat çekti.

"86 yaşındayım, ıslak mendille önlem alıyorum"

Yaşlı eşiyle birlikte yaşadıklarını söyleyen ve pazar alışverişi yapmak için dışarı çıktığını belirten 86 yaşında bir vatandaş, virüs salgınına karşı ıslak mendille önlem aldığını söyleyerek, "İhtiyaçlarımı alıp eve gideceğim. Ellerimi sık sık sabunla yıkıyorum. Cebimde hazır ıslak mendil var, alışveriş yaparken onu kullanıyorum. Eve gidince yine ellerimi yıkayacağım. Evde kimse olmadığı için ben gelmek zorunda kaldım. Eşimle birlikte tek yaşıyoruz, o listeyi yazdı, ben de alıyorum" dedi.

"Bazı vatandaşlar hala ürünleri elle seçerek alıyor"

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile müşterilerin pazardaki ürünleri elle seçmesine yasak getirilirken, pazarcı esnafı bazı kişilerin bu kurala riayet etmediğini belirtti. Pazarcı esnafı Mehmet Yıldız, "Biz izin vermiyoruz ama kızıyorlar. Bu sefer de alışveriş yapmıyorlar. Sanki biz engelliyormuşuz gibi bize kızıyorlar. Satışlar çok kötü. ya komple kaldırsınlar ya da bir alternatif bulsunlar. '65 yaş üstü dışarı çıkmasın' diyorlar ama ortalık yaşlı vatandaş kaynıyor. Devletin dediğini dinlemeyen bizim dediğimizi dinler mi?" diye konuştu.

Bazı esnaflar evlere servis yapıyor

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyması gerektiğine dikkat çeken bazı esnaflar da evlere servis hizmeti uyguladıklarını söyledi. Pazar esnaflarından Cemil Aydın, "Biz kronik rahatsızlıkları bulunan ve yaşlı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını istemiyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telefonla verdikleri siparişleri evlerine kadar götürüyoruz" diye konuştu.

'Ellerinizle seçmeyin dediğimizde kızıp almıyorlar' İzmirli bazı vatandaşlar 'Evde kal' çağrılarına...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

"Ellerinizle seçmeyin dediğimizde kızıp almıyorlar" İzmirli bazı vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına...

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