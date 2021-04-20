"Eliyle koymuş" gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Eliyle koymuş" gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı

'Eliyle koymuş' gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da dün akşam meydana gelen hırsızlık olayında 15 bin lira nakit para çalındı.

Bursa'da dün akşam meydana gelen hırsızlık olayında 15 bin lira nakit para çalındı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde hükümet konağının karşısında yer alan Evren Birdal'a ait iş yerinden 15 bin lira para ve 400 lira bozuk para alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Evren Birdal, "Akşam iş yerimi kapatıp gittim. Sabah geldiğimde havalandırma penceresinin açık olduğunu gördüm. Parayı kontrol ettiğimde hırsızlık olayının yaşandığını fark ettim. Çekmecelerde 15 bin lira kağıt para ve 400 lira bozuk para vardı. Hepsi alınmış. Konuyla ilgili şikayette bulunduk. Olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını bekliyoruz." dedi.

Olayı gerçekleştiren kişinin havalandırma camının menteşesini kırarak camı açtığı ve içeriye girerek parayı alıp ayrıldığı belirlenirken ilçe emniyet ekiplerince olay hakkında soruşturma başlatıldı. - BURSA

'Eliyle koymuş' gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı
'Eliyle koymuş' gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı
'Eliyle koymuş' gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı
'Eliyle koymuş' gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Eşini sokak ortasında öldüren caninin cinayetten sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı
Eşini sokak ortasında öldüren caninin cinayetten sonra avukatına attığı mesajlar ortaya çıktı
Bursa'da 'pes dedirten' görüntü
Bursa'da "pes dedirten" görüntü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Eliyle koymuş" gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:01:45. #1.16#

title