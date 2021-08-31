Eline aldığı bıçak ve bidonla intihara kalkışan 4 çocuk babasını kararından vazgeçiren Cumhuriyet Başsavcısı oldu
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Eline aldığı bıçak ve bidonla intihara kalkışan 4 çocuk babasını kararından vazgeçiren Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Eline aldığı bıçak ve bidonla intihara kalkışan 4 çocuk babasını kararından vazgeçiren Cumhuriyet Başsavcısı oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da Adalet Sarayı önünde eline aldığı ekmek bıçağı ve bir bidon benzinle intihar girişiminde bulunan 4 çocuk babası şahıs, ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen eyleminden vazgeçmedi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı şahsı ikna ederek derdini dinlendi.

Yakutiye ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında Adalet Sarayı önüne gelip kontak kapatan evli 4 çocuk babası İbrahim Ş., kamyonetinin üzerine çıktı. Eline aldığı bir bidon benzin ve ekmek bıçağı ile bağırmaya başlayan İbrahim Ş.'yi gören polis ekipleri yanına geldi.

EKİPLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Bölgede önlem alan ekipler, İbrahim Ş.'den eylemine son vermesini istedi. Gördüğü bazı olayları yetkililere bildirdiğini ancak kimsenin ilgilenmediğini iddia eden İbrahim Ş., eyleme karar verdiğini söyledi. Tüm çabalara karşın ikna olmayan, elindeki bıçakla yüzünü kesen İbrahim Ş.'ye itfaiye tazyikli su ile müdahale edeceği sırada Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel olay yerine geldi. Tuncel, kendisini tanıtıp İbrahim Ş.'ye, bizzat yardımcı olacağını söyledi.

Eline aldığı bıçak ve bidonla intihara kalkışan 4 çocuk babasını kararından Cumhuriyet Başsavcısı vazgeçirdi

KALABALIĞI POLİS DAĞITTI

Başsavcının ikna ettiği İbrahim Ş. elindeki benzin ve bıçağı bırakın aracın üzerinden indi. Başsavcı Tuncel, İbrahim Ş. ile birlikte Adelet Sarayı'na girdi. Bölgede toplanan kalabalık da polis tarafından uzaklaştırıldı.

Eline aldığı bıçak ve bidonla intihara kalkışan 4 çocuk babasını kararından Cumhuriyet Başsavcısı vazgeçirdi

YAKINLARI ŞAŞKINLIKLARINI DİLE GETİRDİ

Adalet Sarayı önüne gelen İbrahim Ş.'nin yakınları ise olaya çok şaşırdıklarını belirterek, daha önce gördüğü bazı olayları haber verdiğini, ilgilenen olmayınca da böyle bir eyleme giriştiğini söyledi.

Eline aldığı bıçak ve bidonla intihara kalkışan 4 çocuk babasını kararından Cumhuriyet Başsavcısı vazgeçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

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