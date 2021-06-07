Elif Melda Yılmaz kimdir? Elif Melda Yılmaz kaç yaşında, nereli? Elif Melda Yılmaz biyografisi!
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Elif Melda Yılmaz kimdir? Elif Melda Yılmaz kaç yaşında, nereli? Elif Melda Yılmaz biyografisi!

Elif Melda Yılmaz kimdir? Elif Melda Yılmaz kaç yaşında, nereli? Elif Melda Yılmaz biyografisi!
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2013 yılında Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ve Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görülmüştür. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Elif Melda Yılmaz kimdir? Elif Melda Yılmaz kaç yaşında, nereli? Elif Melda Yılmaz mesleği nedir? Elif Melda Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Elif Melda Yılmaz kimdir? 2013 yılında Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ve Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görülmüştür.Elif Melda Yılmaz kaç yaşında, nereli? Elif Melda Yılmaz mesleği nedir? Elif Melda Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ELİF MELDA YILMAZ KİMDİR?

Elif Melda Yılmaz (d. 7 Kasım 1977), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

7 Kasım 1977 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Eskişehir'de tamamlayan sanatçı, ilkokul yıllarından itibaren müzik ve halk dansları ve radyo programcılığı üzerine profesyonel çalışmalar yaptı. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurucu oyuncuları arasında yer aldı.

2013 yılında Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ve Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görüldü.

DİZİLERİ

Tatil Aşkları

İffet

Kurtlar Vadisi Pusu

Esaretim Sensin

Aşkın Tarifi

FİLMLERİ

Yengeç Oyunu

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Elif Melda Yılmaz kimdir? Elif Melda Yılmaz kaç yaşında, nereli? Elif Melda Yılmaz biyografisi! - Haberler
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