16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü
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16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

Bursa'da 16 yaşındaki genç, dolmuşta kız arkadaşının eline dokunduğu iddiasıyla tartıştığı kişiyi başına kuru sıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak öldürdü. O anlar kamera ile anbean kaydedildi.

02.09.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:12

Bursa'da Cüneyt A. (16), kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş'ı (58) başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darbetti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ELİ, KIZ ARKADAŞINA DEĞİNCE TARTIŞTILAR

Olay, geçen cumartesi akşamı Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cüneyt A. kız arkadaşı ile birlikte dolmuşa bindi. Yolculardan Mehmet Yavaş'ın eli, Cüneyt A'nın kız arkadaşına dokundu. Adı öğrenilemeyen genç kızın tepki göstermesi üzerine, Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı.

Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

AYRILDIKTAN SONRA DÖNÜP ÖLDÜRDÜ

İkili, dolmuştan inerek, tartışmaya devam etti. Tartışmaya, Cüneyt A'nın arkadaşı Cesur A. (18) da dahil oldu. İkili Mehmet Yavaş'ı darbetti. Çevredekiler kavgayı ayırdı. 2 taraf farklı yönlere doğru yürümeye başladı. Ancak Cüneyt A. kısa süre sonra geri dönüp, peşinden koştuğu Mehmet Yavaş'ın başına üzerinde taşıdığı kuru sıkı tabancanın kabzasıyla vurmaya başladı. Tekme ve yumrukta attığı Yavaş, yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, hayatını kaybetti.

16 yaşındaki genç eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

TUTUKLANDI

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekipleri harekete geçti. Ekipler, Cüneyt A. ve kız arkadaşı ile Cesur A., Osmangazi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Cüneyt A. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cesur A. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cüneyt A'nın Mehmet Yavaş'ı tabanca ile darbettiği ve yerdeki adamı tekmelediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cüneyt A'nın, Mehmet Yavaş'a arkadan gelerek saldırdığı, Yavaş'ın ise aldığı darbeler sonucu hareketsiz yerde yattığı görülüyor. Cüneyt A'nın elindeki kuru sıkı tabancanın kabzasıyla Yavaş'ın başına art arda vurması, kız arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer alıyor.

16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (179)
MURAT: takim elbise giyer tahrik der suça suruklenen cocuk ayagina 5 yil sonra denetimli serbestlikle aramizda
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REİS: Salak saniyor ki kiz onu bekleyecek sen icerde essek gibi 20 yil yatacaksin ciktiginda kizin oglunun askerlik ugurlamasina katilirsin mal seni
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ERCAN: Simdi sen icerdeyken kiz arkadasına kimler değdirecek bakalım.
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