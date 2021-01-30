Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş
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Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş

30.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:20

Yasak Elma'daki müstehcen sahnesi sonrası gündem olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, gelen eleştiriler üzerine "Bana çok tepki var. Çünkü canlandırdığım karakter kötü. Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş" dedi.

Aynı anda hem televizyon hem de dijital platform projesinde yer alan oyuncu Nilperi Şahinkaya, kariyeri ve son günlerde yaşadığı olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CANLANDIRDIĞIM KARAKTER KÖTÜ"

Yakın zamanda rol almaya başladığı Yasak Elma dizisindeki rolünün eleştirildiğini söyleyen Şahinkaya, canlandırdığı karakterle ilgili olarak, "Bana çok tepki var. Çünkü canlandırdığım karakter kötü. Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş" ifadesinde bulundu. 3 ayrı projede yer aldığını belirten Şahinkaya "Bazen enerjim yetmiyor, ancak işimi çok sevdiğim için yorulduğumu unutuyorum." diye konuştu.

Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Erkek, kadının üzerinde değildir

"KADIN-ERKEK AYRIMCILIĞI VAR"

Birkaç sezondur dijital platformda yayınlanan Aynen Aynen dizisindeki partneri Kerem Bursin'in gelinlik giymesi üzerine konuşan oyuncu Şahinkaya, "Kadın-erkek ayrımcılığı var. Kerem ve senaristimiz buna çok takılıyor. Kadın, erkek olabilir; erkek de kadın... Erkek, kadının üzerinde değildir." dedi.

Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Erkek, kadının üzerinde değildir
Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Erkek, kadının üzerinde değildir
Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş
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