Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu

İş insanı Yunus Özdiken, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Elçin Sangu ile romantik pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarını LBGT-İ'yi simgeleyen emojilerle paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise "Bir anne klasiği. Canım benim sembolleri renkli renkli sevmiş" diyerek espri yaptı.