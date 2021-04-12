Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu
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Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu

İş insanı Yunus Özdiken, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Elçin Sangu ile romantik pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarını LBGT-İ'yi simgeleyen emojilerle paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise "Bir anne klasiği. Canım benim sembolleri renkli renkli sevmiş" diyerek espri yaptı.

Güzel oyuncu Elçin Sangu uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozları verdi. Özdiken de sevgilisiyle pozlarını kırmızı kalp emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.

"BUNLAR LGBT SEMBOLÜ ANNE"

Oğlunun mutluluğuna sessiz kalamayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozunu paylaşıp "Hep mutlu olun çocuklarım" notunu yazarak LGBT-İ'yi sembol eden emojileri koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalamayıp Instagram hesabından yayınlayan Özdiken ise "Bunlar LGBT sembolü anne. Bir anne klasiği. Canım benim sembolleri renkli renkli sevmiş. Olsun renkler hepimizin" dedi.

Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu

Özel hayatı hep gizli yaşayan Elçin Sangu'nun sevgilisiyle pozlarını paylaşmaması da dikkatlerden kaçmadı.

İşte Elçin Sangu ve Yunus Özdiken'in aşk dolu pozu...

Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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