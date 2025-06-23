Son dönemin en beğenilen ve konuşulan oyuncularından biri olan Elçin Sangu, ekranlardaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı projeler kadar özel yaşamı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelen konuların başında, Elçin Sangu'nun sevgilisiyle olan ilişkisi yer alıyor. Peki, Elçin Sangu'nun sevgilisi kim? Elçin Sangu'nun sevgilisi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken, magazin dünyasında sık sık merak konusu olmaya devam ediyor. 2011 yılından bu yana gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelse de özel yaşamlarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor.

Elçin Sangu'nun sevgilisi kim, ne iş yapıyor

1980 doğumlu olan Yunus Özdiken, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşında. Eğitim hayatına İzmir Atatürk Lisesi'nde başlayan Özdiken, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme üzerine yüksek lisans yaparak akademik kariyerine katkı sağladı.

Yunus Özdiken kimdir

Kariyerine genç yaşlarda perakende ve lüks tüketim sektöründe başlayan Özdiken, bugüne kadar pek çok prestijli markada görev aldı. İlk olarak Zara bünyesinde erkek koleksiyonları direktörlüğü yapan Özdiken, daha sonra Koton'da uluslararası satış ve pazarlama koordinatörlüğü, Louis Vuitton'da satış müdürlüğü, OXXO'da ise perakende direktörlüğü gibi önemli pozisyonlarda yer aldı.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken

20 yılı aşkın sektör tecrübesiyle tanınan Yunus Özdiken, kariyerinde yeni bir sayfa açarak girişimcilik yoluna adım attı. Kurucusu olduğu CULT Global adlı markayla iş dünyasında dikkat çeken projelere imza atmaya devam ediyor. Sanat ve magazin dünyasından uzak bir yaşam süren Özdiken, iş odaklı bir hayat tercih ediyor ve İstanbul'da ikamet ediyor.