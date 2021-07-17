Elçin Sangu kimdir? Yakın zamanda yeni dizi projesiyle ekranlara dönecek Elçin Sangu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Medyapım'ın yeni dizi projesinde olacağı haberlerinin ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Elçin Sangu, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Peki, Elçin Sangu kimdir? Yakın zamanda yeni dizi projesiyle ekranlara dönecek Elçin Sangu kaç yaşında, aslen nerelidir?

2014 yılında Güzide'yi Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi drama dizisi Kurt Seyit ve Şura'da beğeni toplayan güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni dizi projesi iddialarıyla birlikte internetten en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Elçin Sangu ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 3 Ağustos 1985 yılında, İzmir'de doğan, Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır.

Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle tanındı. 2012-2013 yılları arasında Aşk Kaç Beden Giyer'de Nehir'i canlandırdı. 2013'ten 2014'e kadar Güney Kore televizyon dizisi I'm Sorry, I Love You'nun Türk uyarlaması olan Bir Aşk Hikâyesi'nde Eda olarak rol aldı. 2014 yılında Güzide'yi Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi drama dizisi Kurt Seyit ve Şura'da canlandırdı. 2015 yılında atv dizisi Sevdam Alabora'yı takiben, aynı yıl büyük çıkışını Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Defne karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etti ve Sangu'nun performansı beğeni topladı. 2017 yılında Sangu'nun Kanal D'de yayınlanacak yeni bir dizide yer alması beklendiği açıklandı. Ayrıca aynı yılın Ağustos ayında Sangu'nun Barış Arduç ile Mutluluk Zamanı (önceki adıyla Yanımda Kal ve Gitme Sen!) adlı sinema filminde yer alacakları duyuruldu.

2016 yılının Mart ayında Elidor bakım ürünleri, 2016'da Boyner, 2021'de ise GittiGidiyor'un marka yüzü oldu.

Çerkes asıllı olan Sangu, Yunus Özdiken ile birliktedir.

Sangu, sosyal medya ve diğer çeşitli istatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktrisi seçildi. Eylül 2016'da Instagram'da en çok takip edilen onuncu Türk ünlü oldu.

Sosyal medya platformu Instagram'da @elcinsangu kullanıcı adıyla yer alan Elçin Sangu'nun, 8 milyon takipçisi vardır.

FİLMOGRAFİ

Filmleri

2017 Mutluluk Zamanı (Ada Atabey)

2020 9 Kere Leyla (Nergis)

Televizyon ve Sinema

2011-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki (Jale)

2012 Sen De Gitme (Burcu)

2012-2013 Aşk Kaç Beden Giyer? (Nehir)

2013-2014 Bir Aşk Hikâyesi (Eda)

2014 Kurt Seyit ve Şura Güzide (Borinsky)

2015 Sevdam Alabora (Zeynep Sezin)

2015-2017 Kiralık Aşk (Defne Topal)

2018-2019 Çarpışma (Zeynep Tunç)

2020 İyi Günde Kötü Günde (Leyla Ertekin)

2021- Bini Bir Para