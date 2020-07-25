Elçin Özsoy kimdir? Elçin Özsoy nereli, kaç yaşında öldü?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elçin Özsoy kimdir? Elçin Özsoy nereli, kaç yaşında öldü?

Rock, metal müzikle tanınan Elçin Özsoy, sanat camiasında sevilen, başarılı bir DJ'dir. Rock FM'de yaptığı programlarla adından söz ettirdi, ayrıca Açık Radyo'da da görev aldı. Elçin Özsoy neden vefat etti?

Elçin Özsoy kimdir? Elçin Özsoy nereli, kaç yaşında öldü?
25.07.2020 08:32 | Son Güncelleme: 25.07.2020 08:35

Elçin Özsoy hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Başarılı DJ, Eskişehir'de doğdu ve yaklaşık 12 yıldır DJ olarak sevenlerine müzik ziyafeti sunuyordu. Özsoy, 25 Temmuz günü hayatını kaybetti.

ELÇİN ÖZSOY KİMDİR?

Özsoy, Eskişehir'de dünyaya geldi. 12 yıl kadar bir süre DJ olarak görev yaptı. Ancak 2010 yılından bu yananradyo programcılığını yürüttü. Radyoculuğa başlamasının sebebi olarak da müziği sevmesini ve onu bilmesini gösteriyor. Bu nedenle müziğe olan ilgisini daha ileri taşıyabilmek adına radyoculuğa adım attı.

Elçin Özsoy kimdir? Elçin Özsoy nereli, kaç yaşında öldü?

Radyoculukla alakalı olarak herhangi bir eğitim almayan Özsoy, 2010 yılında Rock FM'e başladı. Cover Station/Mixed Folder adında programlarla 4 yıl boyunca görev yaptı. Mixed Folder ile Açık Radyo'da programlarına devam etti.

Elçin Özsoy kimdir? Elçin Özsoy nereli, kaç yaşında öldü?

Özsoy, 25 Temmuz 2020 tarihinde yaşamını yitirdi, ancak ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

İlgili Haberler

Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?
Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında, nereli?
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç nereli, kaç yaşında?
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç nereli, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mensur Işık Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Deniz Seki Selçuk Yöntem Michael Jackson
Spor Falcao Can Bartu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Koray Gençerler
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: Elçin Özsoy kimdir? Elçin Özsoy nereli, kaç yaşında öldü? - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 08:37:49. #1.15#
title