Elbistan nerede? Elbistan nereye bağlı? Elbistan hangi bölgede?

26.01.2015 tarihinde Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de 1. etap alanına ait yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve iletişim hatlarının döşenmesini kapsayacak altyapı projesi için ilk kazma vuruldu. Elbistan ilçesi ,çoğunlukla tarım ve tarıma dayalı ticaret ile uğraşmaktadır. Elbistan nüfusu! Elbistan nüfusu! Elbistan konumu! Elbistan'a nasıl gidilir?

Elbistan'ın tarihi çok eskiye dayanır. İlçe höyükler açısından çok zengindir. Kara Höyük mahallesinde yapılan kazı çalışmalarında Geç Hitit dönemine ait bazı eserler gün yüzüne çıkarılmıştır. Elbistan nerede? Elbistan nereye bağlı? Elbistan hangi bölgede? Kahramanmaraş nüfusu! Elbistan nüfusu!

ELBİSTAN NEREDE?

Eski ve halk arasındaki adıyla Maraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir ili ve en kalabalık on sekizinci kenti olan Kahramanmaraş'ın büyük ilçelerinden biri Elbistan'dır.

ELBİSTAN NEREYE BAĞLI?

Elbistan, Kahramanmaraş iline bağlı ilçedir. Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. Şehir merkezinin nüfusu yaklaşık olarak 110.000'dir. TÜİK 2020 yılı ADNKS nüfus sayımına göre tüm ilçe nüfusu belde ve köyleriyle birlikte 142 778' dir. Şehir merkezinden doğan ve Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri ile ünlüdür.

KAHRAMANMARAŞ NÜFUSU

Kahramanmaraş İl Nüfusu: 1.154.102'dir (2019 sonu). İlin yüz ölçümü 14.519 km2'dir. İldekm2'ye 79 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 189 kişi ile Dulkadiroğlu)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,92 olmuştur. Nüfus en çok artan ilçe: Türkoğlu (%4,53) Nüfusu en çok azalan ilçe: Göksun(-%6,66)

4 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre 11 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 707 mahalle bulunmaktadır.

ELBİSTAN NÜFUSU

2019 yılı sonunda Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgilerine göre;