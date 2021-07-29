Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı

İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü - Haberler | Güncel

Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Elbistan Festivali'nin üçüncü gününde Yusuf Güney rüzgarı esti.

Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Elbistan Festivali'nin üçüncü gününde Yusuf Güney rüzgarı esti. Sahne performansı ile göz dolduran Güney, kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu.

Elbistan Belediyesi'nce "Size değer, bize değer, Türkiye'ye değer" sloganıyla düzenlenen Elbistan Festivali, üçüncü gününde renkli anlara sahne oldu. Cem Adrian konseri ile start alan Elbistan Festivali'nin üçüncü gününde de coşku ve heyecan hiç eksilmedi.

Ceyhan Nehri'nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı göletinin kıyısında düzenlenen Elbistan Festivali'nin konuk sanatçısı ise Yusuf Güney oldu. Güney, akşam saatlerinde sahneye çıktı. İlk şarkısını seslendirdikten sonra seyircilerin arasına giren Güney, coşkulu kalabalıkla bol bol selfie çektirdi.

Konserin ortalarında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü sahneye davet eden Yusuf Güney, Mihriban adlı türküyü birlikte seslendirdi.

Başkan Gürbüz, düet yaptığı Güney'e, fahri Elbistanlı beratı verdiklerini belirtti. Elbistan Festivali'nin ilk 3 gününde birbirinden ünlü sanatçıları Elbistanlılarla buluşturduklarını ifade eden Başkan Gürbüz, Yaklaşık iki yıldır evde olan Elbistanlıların hepsi festivalimize akın ediyor. Sadece Elbistan'dan değil çevre il ve ilçelerden de misafirlerimiz festivalimize iştirak ediyorlar. Biz de onların coşkusuna ortak olmak istedik. Kıymetli sanatçımız Yusuf Güney'i Elbistan'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Festivalimizin geri kalan 4 gününde de birbirinden değerli sanatçılarımız bizimle olacak" dedi.

Düetin ardından performansına kaldığı yerden devam eden Yusuf Güney, seslendirdiği şarkılar ve türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Seyircilerle iç içe bir konser veren Güney, yaklaşık 2 saat boyunca yerine duramadı.

Özellikle gençlerin büyük sevgisi ile karşılaşan Güney, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Sahnedeyken, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Güney, hayranlarını da Elbistan'daki coşkuya ortak etti.

Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı
Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı
Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı
Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı
Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı
Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elbistan Festivali'nde Yusuf Güney rüzgarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 01:02:51. #1.16#

title