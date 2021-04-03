Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediyenin 'Esnafımın Yanındayım' projesi kapsamında düzenlediği alışveriş bayramı etkinliğinin ikincisi Ahmet Karacabey Caddesi'nde panayır havasında gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediyenin 'Esnafımın Yanındayım' projesi kapsamında düzenlediği alışveriş bayramı etkinliğinin ikincisi Ahmet Karacabey Caddesi'nde panayır havasında gerçekleşti.

Trafiğe kapatılan caddedeki esnafların tamamına yakını, ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler yaptı. Gelinliğinden tişörtüne, halısından mutfak eşyasına binlerce ürün, bir günlüğüne özel indirimlerle vatandaşların beğenisine sunuldu. Her gün binlerce aracın geçtiği cadde, panayır alanına döndü. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte alışveriş için caddeyi doldurdu. Bazı vatandaşlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde alışverişini erken yaparken bazı vatandaşlar da indirimi fırsat bilip ihtiyaçlarını temin etme yolunu seçti.

Elbistan Belediyesi, alışveriş bayramına özel olarak hazırlanan şadırvandan, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Çocukları da unutmayan Elbistan Belediyesi, onlara da pamuk şeker ve patlamış mısır dağıttı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, cadde boyunca esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Caddeyi boydan boya dolaşarak esnaflara bol kazançlar dileyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyaya destek veren tüm vatandaşlara da teşekkür etti. Bazı esnaflar ve seyyar satıcılardan alışveriş yaparak kampanyaya destek veren Başkan Gürbüz, bu özel güne çevre ilçelerdeki vatandaşların da ilgi gösterdiğini söyledi.

Ciddi bir ekonomik sirkülasyon sağlandığını kaydeden Başkan Gürbüz, "Covid-19'un, Elbistan'a ve ticaret ile ekonomiye olan etkisini azaltmak adına pandemi kurallarına uygun bir şekilde alışveriş bayramının ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Ahmet Karacabey Caddesi'nde alışveriş şenliğimize, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Darende'den misafirlerimiz var. Elbistanlı hemşerilerimiz de yoğun ilgi gösterdiler. Esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek adına bu organizasyona imza attık. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, öncelikle esnaflarımızı sonrasında da bizi çok mutlu etti. Pandemi kurallarına da dikkat ederek vatandaşlarımız caddede alışverişlerini yapıyorlar. İnşallah bereketli bir gün olacak. Kampanyaya destek veren esnaflarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cadde esnafları ise, yoğunluğun ve vatandaşların ilgisinin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getirip kampanyadaki desteği ve çabasından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi
Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi
Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi
Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi
Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Hayati Yazıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elbistan'da 'alışveriş bayramı' düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:32:25. #1.14#
title