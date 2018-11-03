İki kadim şehir sporda buluşuyor programıyla Elazığ ve Mardin'in hentbolcu kızları bir araya geldi.

Elazığ Belediyesi tarafından, "iki kadim şehir sporda buluşuyor" adıyla program düzenlendi. Kültür Park'ta yapılan program kapsamında, Türkiye Hentbol Deplasmanlı Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile 1947 Mardin Sağlık Spor Bayan Hentbol takımı oyuncuları maçtan önce bir araya geldi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Elazığ Harput'un kadim medrese eğitimi ile Mardin'in kadim medrese eğitimi bir biriyle örtüşüyor. Aynı zamanda Artuklular devletinin yönetim merkezi olan Harput'tan Mardin ,Kerkük, Şanlıurfa, Van ve Erzurum başta olmak üzere etrafının içine alan bir medeniyetlerin merkezindeyiz. Bu açıdan iki kardeş şehrin, iki kardeş sporcuları olarak maçta kabiliyetinizi, o andaki hevesinizi sahaya yansıtmış olacaksınız. İnanıyorum ki iyi olan kazanacak. İnsan antrenmanlarda bazen çok iyi olabiliyor. Ancak sahaya çıktığı anda o antrenmanda uyguladığını sahada uygulayamayabiliyor. Sporun içinde olan biri olarak diyorum. Ben de yıllarca tekvando çalışmış, antrenörlüğü yapmış, sporcu yetiştirmiş ve milli takımda onların müsabakalarını organize etmiş biri olarak diyorum. İçinde yaşadığımız şartlarda da hala değişik sporlarla bağlantılı biri olarak diyorum. Ancak bir millet olarak 81 milyon, Türkiye'de yaşayan millet olarak kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu bir 15 Temmuz akşamı yaşadık. Belki dünyada tanklara, toplara, silahlı güçlere karşı silahsız güçlerin hakim olduğu tek milletiz. Bu da bizim vatanımıza bağlılığımızı ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Elazığ bu açıdan önemli şehirlerden biridir. Elazığ, bir çok spor dalındaki başarılarıyla bir spor kentidir. Bu bağlamda, umarım güzel bir müsabaka olur. Sonuçta bir birinize sarılıp, sporun kardeşliğini en güzel şekilde yaşamış olursunuz. Sonuç ne olursa olsun sporu bırakmayın. Hedeflerinizi büyütün, başarı üzerine başarı getirin" dedi.

Eski mesleğinin gazetecilik olduğunu anımsatan 1947 Mardin Sağlıkspor Kulüp Başkanı Mehmet Çelik ise,"Birinci görevim, gazetecilik. Spora bulaştık ama iyi ki bulaştık. Belki de böyle güzel bir ortamda bulanamayacaktık. Bizi sizlerle buluşturmaya vesile olanlara teşekkür ederim. Maçta centilmenlik kazansın. Biz şiddetten yana değiliz, spor yapmaya geldik. Biz kardeşçe bir mücadele vereceğiz. Sonuç ne olursa olsun biz yüreğimizi burada bıraktık, Elazığ'dan mutlu olarak döneceğiz. Bu ilgiye vesile olanlara ve kucaklayanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa, Belediye Başkan Mücahit Yanılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Erguvan, 1947 Mardin Sağlıkspor Kulüp Başkanı Mehmet Çelik, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Bayan Hentbol Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, antrenörler ve sporcular katıldı. - ELAZIĞ