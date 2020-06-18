Elazığ Valisi Yırık, "Dokunulmadık gönül bırakmayacağız" diyerek göreve başladı
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Elazığ Valisi Yırık, "Dokunulmadık gönül bırakmayacağız" diyerek göreve başladı

Elazığ Valisi Yırık, "Dokunulmadık gönül bırakmayacağız" diyerek göreve başladı Elazığ Valili görevine başlayan Vali Erkaya Yırık,"Elazığ'da dokunulmadık gönül bırakmayacağız.İnsanlarımızın birebir gönlüne dokunarak, vatandaşımızın mutluluğuna ortak olmaya çalışacağız" dedi.

18.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:41

Elazığ Valisi Yırık, "Dokunulmadık gönül bırakmayacağız" diyerek göreve başladı

ELAZIĞ - Elazığ Valili görevine başlayan Vali Erkaya Yırık,"Elazığ'da dokunulmadık gönül bırakmayacağız.İnsanlarımızın birebir gönlüne dokunarak, vatandaşımızın mutluluğuna ortak olmaya çalışacağız" dedi.

Valiler kararnamesi ile Kayseri'nin merkez ilçesi Melikgazi Kaymakamlığı'ndan Elazığ Valiliğine atanan Erkaya Yırık, kente gelerek görevine başladı.Valilik binası önünde il protokolü ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Yırık, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kendisine bu görevi layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve destekleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Vali Erkaya Yırık,"İlimiz 24 Ocak 2020 tarihinde büyük bir deprem felaketi yaşadı. Tüm ilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hayatlarını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, bir daha böyle bir doğal afetleri göstermesin. Bu vasfa bu isme layık hizmetler yapmak bizlere kısmet oldu"diye konuştu.

1994 yılının kaymakam adayı, 1997 yılının kaymakamı ve 2020 yılının Elazığ Valisi olarak bugüne kadar vatandaş odaklı çalıştığını anımsatan Vali Yırık, "İnsanlarımız mutluluğu ve onları onurlandırmak olan temel ilkelerimi inşallah, bundan sonra da Elazığ'ımızda sürdürmeyi arzu ediyoruz. Elazığ'ımızda inşallah, dokunulmadık gönül, yüceltilmedik insanlık bırakmayacağız. Bu güzel coğrafyada tüm ülkemiz tarafından yiğitliği, milletperverliği ile bilinen insanlarımıza hayırla yad edilecek hizmetler vermeyi rabbim bize nasip etsin. Devletimizin, yoğun bir şekilde yapmış olduğu yatırımları takip edeceğiz ver bundan sonra insanlarımızın birebir gönlüne dokunarak, vatandaşımızın mutluluğuna ortak olmaya çalışacağız"ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Yırık, 'Dokunulmadık gönül bırakmayacağız' diyerek göreve başladı

Kaynak: İHA

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