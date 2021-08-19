Elazığ psikososyal destek grubundan Kastamonu'ya vefa
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Elazığ psikososyal destek grubundan Kastamonu'ya vefa

Elazığ psikososyal destek grubundan Kastamonu'ya vefa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen kişilere destek vermek için psikososyal destek ekibi gönderdi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen kişilere destek vermek için psikososyal destek ekibi gönderdi.

Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli psikososyal destek grubu, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde vatandaşlara psikolojik destek vermek için kente çalışmalarda bulunmuştu. Elazığ Psikososyal Destek Grubu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere ve yakınlarının yaşadıkları travmayı atlatmaları için "vefa" duygusuyla bölgeye gitti.

24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğündeki depremde, Kastamonu'dan bölgeye ekiplerin desteğe geldiği ve depremzedelere yönelik verilen psikososyal destek hizmetlerinde çok önemli görevler üstlendiğini dile getiren Psikososyal Destek Hizmet Grubu Koordinatörü ve İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt " Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için il müdürlüğümüzce ilçeye 4 kişiden oluşan öncü bir ekip göndermek için çalışmalarımızı yaptık. Kastamonulu arkadaşlarımız 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde vatandaşlarımıza o zor günleri unutturmak için canla başla sahada çalıştılar. Gönül böyle bir araya gelmek istemezdik ama yaşanan selden etkilenenlere psikososyal destek vermek üzere psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve fizyoterapistten oluşan 4 meslek elemanı, Kastamonu'ya yolcu ettik. Alanında uzman kişilerden oluşan ekibimiz, selden etkilenen vatandaşların günlük yaşama daha kısa sürede adapte olabilmeleri için psikososyal destek hizmeti verecekler "diye konuştu. - ELAZIĞ

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Elazığ psikososyal destek grubundan Kastamonu'ya vefa
Elazığ psikososyal destek grubundan Kastamonu'ya vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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