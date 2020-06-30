ELAZIĞ Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı 4 yaralı
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ELAZIĞ Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı 4 yaralı

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı 4 yaralıELAZIĞ'da, mevsimlik işçilerin taşındığı minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

30.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:51

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı 4 yaralı

ELAZIĞ'da, mevsimlik işçilerin taşındığı minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Elazığ-Malatya yolunda meydana geldi. Mardin'den Malatya'ya mevsimlik işçileri taşıyan Yunus Vural'ın kullandığı 47 LH 583 plakalı minibüs, Gözeli kavşağında Emre Şahin yönetimindeki 58 ACB 370 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Yunus ve Burak Vural kardeşler yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otomobile çarptı 4 yaralı

Kaynak: DHA

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