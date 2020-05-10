ELAZIĞ Jandarma, annesinin mezarına 100 gül bıraktı

Jandarma, annesinin mezarına 100 gül bıraktıANKARA'da yaşayan Nazlı Öztürk, koronavirüs salgını kapsamında şehirler arası ulaşımdaki kısıtlama nedeniyle annesi Saadet Öztürk'ün mezarının bulunduğu Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gidemeyince, jandarmadan mezara 100 gül bırakma isteği yerine getirildi.

Jandarma, annesinin mezarına 100 gül bıraktı

ANKARA'da yaşayan Nazlı Öztürk, koronavirüs salgını kapsamında şehirler arası ulaşımdaki kısıtlama nedeniyle annesi Saadet Öztürk'ün mezarının bulunduğu Elazığ'ın Karakoçan ilçesine gidemeyince, jandarmadan mezara 100 gül bırakma isteği yerine getirildi. Ankara'da oturan Nazlı Öztürk, Anneler Günü nedeniyle Karakoçan ilçesine bağlı Üçdubak köyündeki annesi Saadet Öztürk'ün kabrini koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete edemeyince jandarmadan yardım istedi. Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan Öztürk, annesinin kabrine 100 gül ve bir not bırakılmasını talep etti. Öztürk'ün talebi üzerine jandarma ekipleri, beraberindeki 100 kırmızı gül ve yazdıkları 'Anneler günün kutlu olsun meleğim' notu Saadet Öztürk'ün mezarına bıraktı. Jandarma ekiplerince mezarlık ziyareti, Nazlı Öztürk ile yapılan görüntülü telefon görüşmesiyle izletildi.

Kaynak: DHA