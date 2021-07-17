Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet
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Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet

Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'a, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi, turistik ve mesire alanlarında görev alacak.

Elazığ'a, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi, turistik ve mesire alanlarında görev alacak.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'a tarihi, turistik ve mesire alanlarında araçların girmediği yerlerde görev alması için 'Efsane', 'Deniz' ve 'Haydut' isimli atlar ile ekibi gönderildi. Geçtiğimiz hafta tarihi Harput Mahallesinde görev alan atlı jandarma timleri, merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Cip Mesire Alanında görev aldı. Yapılan uygulamayı gören vatandaşlar ve çocuklar atlarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı birlikler, önleyici hizmet devriyesi yapacak

Öte yandan, jandarma trafik ekipler de Kurban Bayramı öncesi sürücü ve ailelerini uyararak broşür dağıtırken, çocuklara da boyama kitabı, kalem ve şapka hediye etti. Atlarla güzel vakit geçirdiğini dile getiren çocuklardan Elif Asya Çakır, "Atlar geldi, biz de onları sevdik. Atlar çok tatlıydılar. Jandarma da bize boyama kitabı, kalem ve şapka verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Aras ise "JAKEM Komutanlığınca Elazığ Valiliği emrine görevlendirildik. Buradaki görevimiz, 'Efsane', 'Deniz' ve 'Haydut' isimli atlarımız ile birlikte önleyici hizmet devriyesi icra ederek suç ve suçlularla mücadele etmektir. Görev bölgelerimiz ise tarihi Harput Mahallesi ve Cip Mesire Alanıdır. Elazığ halkına bize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimizi arz ediyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet
Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet
Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet
Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet
Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet
Elazığ'ın tarihi ve piknik alanları, atlı jandarma birliklerine emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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