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Elazığ depreminde anaokulları hasar gören Malatyalı miniklerin yardımına ASELSAN koştu

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel
Elazığ depreminde anaokulları hasar gören Malatyalı miniklerin yardımına ASELSAN koştu

Elazığ depreminde ağır hasar gören Malatya'daki Kurucaova Mahallesi Anaokulu, ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği tarafından yeniden inşa ettirilerek, "ASELSAN Anaokulu" adıyla hizmete girdi.

Elazığ depreminde ağır hasar gören Malatya'daki Kurucaova Mahallesi Anaokulu, ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği tarafından yeniden inşa ettirilerek, "ASELSAN Anaokulu" adıyla hizmete girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu anaokulu 24 Ocak'ta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,5 büyüklüğündeki depremde ağır hasar görmüştü.

Okulun yeniden inşası için Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ASİL Yardımlaşma Derneği arasında protokol imzalanmıştı.

Anaokulu, ASELSAN'ın sosyal sorumluluk platformu ASİL tarafından yeniden inşa ettirildi.

ASELSAN Anaokulunun açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de katıldı.

Görgün, buradaki konuşmasında, anaokulunun bağışçıların destekleriyle yeniden inşa edildiğini belirterek, "Anaokulumuz minik öğrencilerin ikinci yuvası olmak için hazır. 9 bini aşan çalışanıyla milletimize mal olmuş ASELSAN'ımızın insanımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için yürüttüğü projeleri bulunuyor. Yeniden inşa ettiğimiz Malatya Doğanşehir Kurucaova ASELSAN Anaokulumuz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş da "ASELSAN ve ASİL Derneği olarak bu çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerine ne kadar destek olursak o kadar mutluluk duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ depreminde anaokulları hasar gören Malatyalı miniklerin yardımına ASELSAN koştu - Haberler
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