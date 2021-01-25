Elazığ depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü? Elazığ depreminin şiddeti kaçtı?

Geçen sene meydana gelen Elazığ depremi, ülkemizde unutulmayan doğal afetlerden biri olarak akıllarda kaldı. Elazığ depremi ne zaman oldu, kaç kişi öldü? Elazığ depreminin şiddeti kaçtı? sorularının cevapları aranmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sene meydana gelen Elazığ depremi, büyük yıkıma ve can kayıplarına neden oldu. Yaraların hala sarılmaya çalışıldı Elazığ depremi hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

Elazığ depremi 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana geldi. Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan merkez üssü Elâzığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan[5] ve yaklaşık 22 saniye kadar sürdü.

ELAZIĞ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇTI?

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

Deprem; Adıyaman, Adana, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli gibi birçok il ve Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Suriye'de de hissedildi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Depremde Elâzığ, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da bazı binalar yıkıldı. Depremin kırsal bölgelere olan yakınlığı nedeni ile nihai hasarın tespitinin zaman alacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son açıklamasında 37'si Elâzığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Depremin ardından ilk açıklamaları yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre, 41 kişi öldü ve 1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralandı