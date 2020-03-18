Elazığ depremi ile ilgili su altında inceleme
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Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel

Elazığ depremi ile ilgili su altında inceleme

Elazığ'da meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği binlerce yapının hasar gördüğü depremle ilgili daha önce su yüzeyinde oluşan izin bulunduğu bölgede dalgıçlar su altında hem numune aldı, hemde gözlem yaptı.

18.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
Elazığ depremi ile ilgili su altında inceleme

Elazığ'da meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği binlerce yapının hasar gördüğü depremle ilgili daha önce su yüzeyinde oluşan izin bulunduğu bölgede dalgıçlar su altında hem numune aldı, hemde gözlem yaptı. Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Taşçı öncülüğünde yapılan inceleme kapsamında fayın hareketli olup olmadığının inceleneceği belirtildi.


24 Ocak'ta Merkez Üssü Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremle ilgili bir taraftan yaralar sarılırken, diğer taraftan da araştırmalar devam ediyor. Son olarak depremin ağır hasar verdiği Elazığ'ın Sivrice ilçesi ile Malatya'nın Doğanyol ilçelerinin arasında yer alan baraj gölü bağlantısında daha önce su kırığının yüzeyde göründüğü bölgede inceleme yapıldı. Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Taşçı öncülüğünde dalgıçların da yer aldığı incelemede, Karakaya Barajı sahilinin 1 kilometre açığında, suyun yaklaşık 30 metre altında incelemelerde bulunuldu.Yer altında çıkan kabarcıkların bulunduğu bölgede su numuneleri alınırken, deprem sonrası oluştuğu tahmin edilen yarık,çatlaklar ve kaya parçaları dikkat çekti.


"Bu araştırma, deprem fayının hareketli olup olmadığını görebilmek adına çok önemli"


Fay hattının geçtiği yerlerde hem havadan hem karadan hem de su altından araştırma yaptıklarını belirten FÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Taşçı, " Aldığımız su numunelerini, İstanbul Üniversitesi'ne tahlil amaçlı gönderdik. İçerisindeki kimyasal bileşenlerin ve gazların ayırt edilmesi, deprem fayının hareketli olup olmadığını görebilmek adına çok önemli. Buradaki dalıştaki amacımız da daha önceki günlerde deprem fay hattı üzerinde görüntüleri çıkan bir kabarcığın olduğu fay hattına daldık. O fay hattındaki kısımdan çıkan gazların olup olmadığını ve hangi seviyede olduğunu görmeye çalışıyoruz. Bugün aldık ve tarihini not düşeceğiz. Birkaç ay sonra tekrar geleceğiz. Aynı yerlerden ve numunelerden tekrar alacağız ki sudaki bileşenlerin ve gazların ne olduğunu görebilelim"dedi.


"Su altında büyük kayaların da yuvarlanması gerçekleşmiş"


Depremden sonra karada oluşan ayrılmalar, yarılmalar ve toprak bütünlüğünün bozulması gibi tahribatların su altında da aynı şekilde ilerlediğine dikkat çeken araştırma ekibi dalgıçlarından Faruk Gül, " Elazığ'da meydana gelen depremin su altında fay hatlarının kırılmasıyla oluşturduğu tahribatı araştırmaya geldik, gerekli yerlerden su numunelerini aldık. Su altında oluşan fayın ayrılmasıyla oluşan gaz kabarcıkları vardı ve o bölgeden toprak parçaları ve su örneğini Fırat Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmada kapsamında aldık. Tahminen 30 metre derinliğe daldık ve oradan numune almaya başlayarak, gerekli görüntüleri de çekerek yüzeye doğru bir araştırma gerçekleştirdik.Yalnız su altında büyük kayaların da yuvarlanması gerçekleşmiş ve bu kayaların birbirine vurup parçalanmaları da gözler önündeydi. Öte yandan gaz çıkışı bazı bölgelerde belirgindi ama ilk anlardaki gibi değildi. Çünkü ilk anlarda bayağı bir su yüzeyinde çizgiler oluşturmuştu"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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