Elazığ'dan Kulp'a kitap desteği

KULP, DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'ın Yazıkonak Belediyesi ve Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneğinin organize ettiği, Deniz Feneri Derneğinin desteğiyle Kulp ilçesinde okullara kitap desteğinde bulunuldu.

Okullara destek için kitapları Kulp ilçesine getiren Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, öğrencileri okumaya teşvik etmek için okuma seferberliği başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda Kulp ilçe merkez okulları ve Bayır Köyü Ortaokulu öğrencilerine verilmek üzere 1400 kitabı İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya'ya teslim ettiklerini bildiren Çadırcı, program kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet'i de ziyaret ettiklerini belirtti.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

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