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Elazığ'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Elazığ'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde üretilen 2,5 milyon sazan yavrusu kentteki göl ve göletlere salındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde üretilen 2,5 milyon sazan yavrusu kentteki göl ve göletlere salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde üretilen 15 milyon sazan yavrusundan 12,5 milyonu 19 kentteki göletlere bırakılmak için gönderildi.

Tesiste üretilen 2,5 milyon sazan yavrusu ise Elazığ'daki göl ve göletlere bırakıldı.

Keban Baraj Gölü Üretim Tesisi'nde düzenlenen törende, temsili olarak bazı yavru sazanlar baraj gölüne bırakıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en fazla alabalık üretimi yapan ilinin Elazığ olduğunu söyledi.

Geçen sene 162 işletmede 21 ton üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Karahan, üretmiş oldukları balıkları Keban'da işleyerek dünyanın birçok ülkesine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Karahan, "Paydaşların ve ekip arkadaşlarımın desteği ile 15 milyon yavruyu üretip Türkiye'de 19 ile göndererek Türkiye'nin su kaynaklarını bu balıklarla buluşturduk. Bu üretmiş olduğumuz sazan yavrusunun 2,5 milyonunu Elazığ sınırları içinde bulunan gölet ve barajlara aktardık." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise tesisteki çalışmaların balıkçılığın gelişiminde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Bulut, Elazığ'ın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Keban Müftüsü Zafer Güneş'in okuduğu dua ile yavru sazan balıkları baraj gölüne bırakıldı.

Törene Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan da katıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ'daki göl ve göletlere 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı - Haberler
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