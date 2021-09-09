Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm" projesi okullarda hayat buluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm" projesi okullarda hayat buluyor

Elazığ'da 'Sevgili Günlüğüm' projesi okullarda hayat buluyor
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan "Sevgili Günlüğüm" Projesi ile okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve günlük yazma gibi alışkanlıkların geri kazandırılması hedefleniyor.

Elazığ'da, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan "Sevgili Günlüğüm" Projesi ile okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve günlük yazma gibi alışkanlıkların geri kazandırılması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Birevim ve Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) arasındaki protokol çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında pilot uygulama başlatılan 4 lise ve 3 ortaokuldaki 269 öğrenciye üzerinde adının yer aldığı günlük ve dolma kalem verilecek.

Kademeli olarak kentteki tüm okullarda uygulanması hedeflenen projeye ilişkin Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, buradaki konuşmasında, 24 Kasım 2017'de "okumak özgürlüğe uçmaktır" sloganıyla başlattıkları "Elazığ Her Yerde Okuyor" projesine ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Kişisel gelişimde kitap okumanın ve yazmanın önemini görerek Birevim ve HEFİAD'ın destekleriyle hayata geçirdikleri "Sevgili Günlüğüm" projesini önemsediklerini ifade eden Gürtürk, "Yazmanın önemini tüm öğrencilerimize 'Sevgili Günlüğüm' projesiyle hem öğreteceğiz hem de sevdireceğiz. Çünkü Elazığ her yerde okusun diyoruz." dedi.

HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş da okuma ve yazma alışkanlığının kazanılmasında günlük tutmanın önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"İletişim, içinde yaşadığımız çağa adını verecek kadar önem kazanmıştır. Bu iletişimin temel malzemesi dildir, dili de kalıcı kılan yazılı anlatımdır. İnsanın kendisiyle iletişim kurmasının en güzel yolu nedir diye sorulsa, elbette günlük tutmak olurdu. Günlük tutmak, muhakemeyi, dil becerisini, hafızayı ve hayal gücünü güçlendirmesi bakımından zekayı geliştirmenin en tesirli yollarından birisidir. Düzenli günlük yazmak mesuliyet bilincini geliştirmesi bakımından da çok önemlidir."

Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpay da pilot okullardaki bazı öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu günlüklerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Son dakika haber: Bakan Gül, noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemini tanıttı
Son dakika haber: Bakan Gül, noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemini tanıttı
MEB kılavuzu paylaştı! Öğrenci pozitif vaka çıkması halinde okula devam edemeyecek
MEB kılavuzu paylaştı! Öğrenci pozitif vaka çıkması halinde okula devam edemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Max Meyer Cristiano Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm" projesi okullarda hayat buluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 18:42:17. #1.16#

title