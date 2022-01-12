Elazığ'da 'Okul Destek Projesi' kapsamında öğrenci ve aileleriyle bir araya gelindi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından ' Okul Destek Projesinden' faydalanan çocuklar ve aileleri ziyaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında başlatılan ' Okul Destek Projesinden' faydalan aileler ziyaret edildi. Ziyaretlere katılan Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen'de aileler bir araya gelerek öğrencilere kitap seti hediye etti.

Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti verildiğini ifade eden Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Sosyal Ekonomik Destek hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla hayata geçirilen ' Okul Destek Projesi' kapsamında, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın okul başarılarının yükselmesi ve sınıf ortamında derse katılım oranlarının artırılması için ihtiyaç duydukları kaynak kitap, kırtasiye malzemesi desteği sağlıyoruz. Proje kapsamında eğitim alanında rehberlik ve danışmanlık desteği verilerek çocukların okula devam oranları artırılıyor ve okul başarı puanlarının artmasına katkı sağlanıyor. Çocuklarımız belli periyodlarla ziyaret edilmektedir. Bizde bu gün ' Okul Destek Projesinden' faydalan çocuklarımızı ve ailelerini ziyaret ederek Bakanımız Derya Yanık hanımefendi ve Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın selamlarını ilettik. 6. ve 8. sınıf aralığında okuyan çocuklarımızın akademik başarıları azimleri bizi mutlu etti. Proje kapsamında ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.

Ziyaretlerde İl Müdürü Çeçen'e, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çetin Özmen ve Okul Destek Projesi Koordinatörü Ahmet Can eşlik etti. - ELAZIĞ