Elazığ'da mobil ekipten 101 yaşındaki kadına evinde aşı

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken mobil aşı ekibi, bahçesinde otururken kendilerini gören ve aşı olmak isteyen 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul'u, evinde ziyaret ederek aşısını yaptı.

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken mobil aşı ekibi, bahçesinde otururken kendilerini gören ve aşı olmak isteyen 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul'u, evinde ziyaret ederek aşısını yaptı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Aşı Ekipleri ve Mobil İkna Timleri, mahalle ve köyleri gezerek, sağlık kurumlarına gidemeyen vatandaşlara, yerinde aşı yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Mobil Aşı Ekibi ile birlikte 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul'u evinde ziyaret ederek, aşı seferberliği hakkında bilgi verdi. Aşı olmak isteyen, ömrüyle bir asrı deviren Nezaket Ertuğrul aşı olup sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, 101 yaşındaki Ertuğrul aşı olma isteğinin, sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

'NEZAKET NİNENİN DAVRANIŞI BİZE MOTİVASYON SAĞLADI'Sağlık Müdürü Polat, "Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde, tüm ülkede olduğu gibi, ilimizde de Covid-19 aşı seferberliği tüm hızıyla devam etmektedir. Bizler de bu mücadelenin bir parçası olarak, 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul'un köyüne geldik, kendisi de aşısını yaptık ve evine misafir olduk. Ninemizin gönüllü ve kendi isteği ile aşı olma talebi, hala aşı olamamış veya aşı olmak istemeyen herkese, çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Nezaket Ertuğrul, burada yaptırdığı aşı ile ülkemizin pandemiye karşı verdiği mücadeleki yerini almış, aramıza katılmış ve bizleri desteklemiştir. Burada kendisine çok teşekkür eder, ellerinden öper ve şükranlarımı sunuyorum. Nezaket ninemizin bu davranışı, biz sağlık çalışanlarına da ayrıca gayret, moral ve motivasyon sağlamıştır" dedi.'AŞI BİLGİLENDİRME MASASI' KURULDUAşı olmaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Polat, şöyle konuştu:

"Her geçen gün, aşı merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalık ortama girmemeleri ve sıra beklememeleri için, randevu sistemini önermekle birlikte, artık isteyen vatandaşlarımız için de randevu koşulu aramıyoruz. Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımız için, Müdürlüğümüze bağlı Mobil Aşı Ekiplerimiz her koşulda köylerimize giderek, vatandaşlarımıza aşı yapmaktadır. Yine aşılama ile birlikte, 'Aşı Bilgilendirme Masası' ile halkımıza hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız aşı hakkında akıllarına gelebilecek her türlü soru için, bize rahatlıkla ulaşabilmektedir. Halkımızın bu aşamada bize verebilecekleri en büyük destek maske, mesafe ve temizlikte olduğu gibi, aşı seferberliğine katılarak, aşı olmaları, aşılarını tamamlamalarıdır. Ancak bu dörtlü koruma ile pandemiyi ülkemiz gündeminden çıkarabiliriz."

- Elazığ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli